Fußball-Landesliga : Schwere Aufgabe für die SV Hönnepel-Niedermörmter

Jonas Vengels wird am Sonntag nicht für die SV Hönnepel-Niedermörmter auflaufen können. Foto: Markus van Offern

Kalkar Die Mannschaft spielt an diesem Sonntag beim Tabellenvierten VSF Amern. Coach Sven Schützek hat eine andere taktische Ausrichtung trainieren lassen.

In der vergangenen Woche hatte Trainer Sven Schützek seine Spieler nach der bitteren Niederlage gegen den SV Scherpenberg öffentlich angezählt. Leistung und Einstellung müssten sich deutlich verbessern, sagte der Übungsleiter. Nun will der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter am Sonntag, 15 Uhr, auswärts bei den VSF Amern die Trendwende einleiten. „Ich bin deutlich geworden und habe versucht, die Jungs bei der Ehre zu packen. Wir haben danach eine sehr gute Trainingswoche hingelegt – das haben wir aber schon öfter. Nun werden wir sehen, ob es sich nachhaltig auszahlt. Ich habe aber 0,0 Prozent Zweifel daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber es muss von den Jungs ausgehen“, sagt Trainer Sven Schützek.

Er sei stolz darauf, dass – trotz der sportlich schwierigen Situation – Ruhe im Verein herrsche. Der Vorstand des Vereins, dessen erste Mannschaft gerade auf einem Abstiegsplatz steht, hat dem Coach mindestens bis zum Ende der Hinrunde das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. „Ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Die Jungs sagen auch: ,Wir hatten noch nie einen Trainer, der uns so gut auf den nächsten Gegner eingestellt hat.’ Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen werden“, so Schützek.

Klar ist: Die SV Hö.-Nie. bekommt seit Wochen zu viele Gegentore. Wohl auch deshalb hat der Coach unter der Woche andere taktische Ausrichtungen trainieren lassen. „Wir haben im Training etwas versucht, uns eine Idee erarbeitet und einstudiert. Ich werde die Jungs im Vorfeld des Spiels fragen, ob sie sich damit wohlfühlen und dann entscheiden, ob wir es so anwenden. Wichtig ist, dass wir auf dem Platz noch enger zusammenrücken“, sagt Schützek.