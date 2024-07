13 Mannschaften am Start Das große Fußballfest der Schiedsrichter

Die gute Nachricht: Alle 13 Kreise des Fußball-Verbandes Niederrhein schickten Mannschaften ins Rennen – an den beiden Turniertagen waren mehr als 200 Unparteiische am Ball. So schlecht ist es also offenbar um den Schiri-Nachwuchs nicht bestellt. Am Ende hatte wie schon im Vorjahr die Mannschaft des Kreises Remscheid die Nase vorn. Das Finale war nichts für schwache Nerven. Der Vorjahressieger geriet zunächst gegen das Team aus Moers mit 0:2 in Rückstand. Doch die Remscheider kämpften sich zurück, schafften den Ausgleich und hatten im fälligen Elfmeterschießen das nötige Glück auf ihrer Seite. Endstand: 6:5 für den alten und neuen Pokalsieger.