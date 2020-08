Fußball : Deckers mit Viererpack gegen SVR

Kleve Der Stürmer des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau brillierte im Duell mit dem Bezirksligisten. Ärger gibt es wegen der harten Gangart der Gastgeber nach dem 0:2.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau ist mit einem 4:0-Erfolg beim Bezirksligisten SV Rindern in die Sommervorbereitung gestartet. Angreifer Robin Deckers traf gleich vier Mal (9./31./34./36.) gegen die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens.

„Mannschaftlich sind wir echt super drauf. Wir haben eine gute Vorbereitung hingelegt. Die vergangenen Wochen waren für uns alle hart. Langsam kommen wir jetzt aber wieder in die Spritzigkeit rein. Ich merke auch bei mir selber, dass ich schon in echt guter Form bin. So viel wie jetzt konnte ich noch nie laufen“, sagt der 25-jährige Deckers, der seit 2018 im Trikot der Grün-Schwarzen aktiv ist.