Fußball-Regionalliga der Frauen : Die Serie des VfR Warbeyen ist gerissen

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi muss sich nach acht Spielen ohne Niederlage gegen Arminia Bielefeld knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Seit der 0:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am 30. Oktober 2021 hatte der VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga der Frauen keine Partie mehr verloren. Sechs seiner acht Spiele konnte das Team von Sandro Scuderi in dieser Phase in der dritthöchsten Klasse für sich entscheiden. Diese eindrucksvolle Serie ist gerissen. Am Sonntag verlor der Tabellenachte sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:2 (1:0).

Nach engagiertem Start der Ostwestfalen bestrafte VfR-Stürmerin Sophie Schneider eine Bielefelder Schwächephase. In der 31. Minute erlief sie einen Fehlpass und traf zur 1:0-Führung. Kurz darauf verpasste Hanna Hamdi die Gelegenheit, den Vorsprung noch vor der Pause auszubauen. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben zur Halbzeit völlig verdient geführt. Wir haben den Gegner in seiner Hälfte eingeschnürt und hätten eigentlich noch das 2:0 oder 3:0 machen müssen“, sagte Scuderi.

Scuderi ärgerte sich über diese Nachlässigkeiten nach Wiederanpfiff: „In der zweiten Halbzeit waren wir komplett von der Rolle. Wir waren positionslos und hatten viele technische Fehler in unserem Spiel. So haben wir den Gegner wieder stark gemacht und diese Partie vollkommen unnötig abgegeben.“ Am Ende des Tages hätte man aufgrund der Leistung in den ersten 45 Minuten mit einem Unentschieden besser leben können, so der Coach. Dass sein Team am Ende mit leeren Händen dastehe, habe es sich jedoch selbst zuzuschreiben.