Fußball-Regionalliga der Frauen :  Jule Dallmann erlöst den VfR Warbeyen

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gewinnt zum Auftakt beim SV Budberg mit 1:0. Das Siegtor für den VfR fällt erst in der 78. Minute.

Der VfR Warbeyen ist mit einem Sieg in die Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen gestartet. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi schaffte am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim SV Budberg, gegen den sie gut zehn Monate zuvor ihr letztes Pflichtspiel bestritten und mit 3:0 gewonnen hatte. Jule Dallmann gelang in der 78. Minute der Siegtreffer für die Gäste.

Auch nach dem Wechsel hatte der VfR mehr vom Spiel und die besseren Gelegenheiten. Doch es dauerte bis in die Schlussphase hinein, ehe Jule Dallmann der erlösende Treffer für die Gäste gelang. Scuderi war mit der Leistung seiner Spielerinnen zufrieden. „Wir haben in der Defensive sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Und im Spiel nach vorne gab es viele gute Ansätze. Es hat nur lange Zeit das nötige Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt“, sagte der Coach des VfR. Er räumte allerdings auch ein, dass sein Team von der Leistung her noch Luft nach oben habe. „Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis wir hundertprozentig in Form sind. Aber das ist so früh in der Saison normal“, so Scuderi.