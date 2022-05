Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen hat den nächsten Grund zum Feiern

Kleve Drei Tage nach dem historischen Pokalsieg gegen Borussia Mönchengladbach beseitigt die Mannschaft mit einem 4:0-Heimsieg gegen den GSV Moers die letzten Zweifel am Klassenerhalt.

Der VfR Warbeyen hat am Sonntag den nächsten Grund zum Feiern gehabt. Mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht GSV Moers hat der VfR die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga der Frauen beseitigt. Dies war bei einem Vorsprung von 14 Punkten Vorsprung vor den Abstiegsrängen zwar nur noch eine reine Formsache gewesen. Trotzdem war die Freude im Lager des VfR noch einmal groß.