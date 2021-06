Testspiel-Sieg beim VfR Fischeln : Große Euphorie beim 1. FC Kleve

Kleve/Krefeld Die Spieler des Fußball-Oberligisten sind froh, dass sie nach langer Pause wieder auf dem Platz sind. Am Samstag erreicht die Mannschaft von Coach Umut Akpinar in ihrem ersten Testspiel ein 1:1 beim Landesligisten VfR Fischeln.

Ähnlich blickt auch Kapitän Fabio Forster auf die Rückkehr. „Dieses Gefühl ist total geil. Dass wir in den vergangenen Monaten nicht auf den Platz durften, war total verständlich. Aber jetzt will man seine Teamkollegen wiedersehen und gegen den Ball treten. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf, wieder Zweikämpfe zu führen, Spiele zu spielen und mit der Mannschaft Erfolge zu feiern. Gemeinsam werden wir wieder eine coole Zeit haben“, sagt der 30-jährige Mittelfeldspieler.

Das Übungsleiter-Team sorgt gleich auch für ein ambitioniertes Pensum: Aktuell trainieren die Oberliga-Kicker drei bis vier Mal in der Woche. Gemeinsam geht es auch ins Fitness-Studio, um dort an Ausdauer und Schnelligkeit zu arbeiten. Dass die Vorbereitung unter Umut Akpinar intensiv ist, sind die Spieler aber längst gewöhnt.

Der 44-Jährige setzt alles daran, dass die Kondition zum Saisonstart auf allerhöchstem Niveau ist. So gelang es den Rot-Blauen in den vergangenen Jahren immer wieder, Partien noch in der Schlussphase zu drehen. „Man merkt schon, dass man lange nicht mehr mit der Mannschaft trainiert hat. Jetzt habe ich nach jedem zweiten Training an irgendeiner anderen Stelle Muskelkater. Aber das macht nichts, wir sind sehr heiß“, sagt der 28-jährige Mike Terfloth.