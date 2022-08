Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve feiert den ersten Saisonsieg

Niklas Klein-Wiele erzielte mit einem schlitzohrigen Freistoß das 2:0 für den 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Team von Trainer Umut Akpinar spielt beim 3:0 beim FC Kray gegen den Gegner, der lange in Unterzahl ist, sehr abgebrüht auf. Am Donnerstag steht die Pokalpartie beim PSV Wesel an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den ersten Sieg der noch jungen Saison 2022/2023 eingefahren. Auswärts setzte sich das Team von Trainer Umut Akpinar hochverdient mit 3:0 (2:0) gegen den FC Kray durch, der zu blauäugig agierte. Zum Auftakt hatten die Rot-Blauen gegen TuRU Düsseldorf und den 1. FC Monheim verloren, nun aber zeigten sie eine klare Leistungssteigerung. „Wir haben heute verdient gewonnen und unsere Lehren aus den ersten beiden Spielen gezogen. Kray ist immer ein heißes Pflaster, das wussten wir aus den vergangenen Jahren. Daher mussten wir über die Mentalität und den Kampfgeist kommen. Und genau das haben wir gemacht“, sagte der Klever Coach Umut Akpinar.

Der 1. FC Kleve, für den Top-Stürmer Danny Rankl wieder im Sturmzentrum startete, begann durchaus engagiert auf dem Essener Kunstrasenplatz. Kai Robin Schneider (4.) hätte bereits früh aus dem Rückraum treffen können. Nach einer Viertelstunde zeigte der Unparteiische dann auf den Elfmeterpunkt, nachdem der Klever Luca Thuyl zu Fall gebracht worden war. Abwehrchef Nedzad Dragovic trat an. Krays Keeper Jan Fauseweh war noch dran am Ball, doch den Führungstreffer der Gäste konnte er nicht verhindern.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve FC Kray Fauseweh – Curaba, Louma, Nguyen Nhu, Rosbach (83. Kagnassim) – Gweth (65. Uzukwu), Redier, Selmani (32. Ko), Tomczak (56. Beira) – Fadika (79. Ofosu-Ayeh), Guscott 1. FC Kleve Taner – Meurs, Dragovic, Williams (75. Haal), Schneider – Forster, Terfloth (66. Scheffler), Thuyl (73. Kezer), Hühner (80. Plum) – Klein-Wiele, Rankl (69. Duyar) Tore 0:1 Nedzad Dragovic (16./Elfmeter), 0:2 Niklas Klein-Wiele (34.), 0:3 Danny Rankl (60.) Rote Karte Simeon Louma (23., Nachtreten)

Die Vorentscheidung folgte dann bereits in der 23. Minute, als Danny Rankl tief in der eigenen Hälfte vom Essener Simeon Louma gefoult wurde. Der 20-Jährige hatte gegen den Klever übel nachgetreten – und zu Recht die Rote Karte gesehen. Wenige Augenblicke später hätte Danny Rankl (25.) aus der Distanz zum 2:0 treffen können. In der Folge dominierte der 1. FC Kleve das Spiel zunehmend.

Niklas Klein-Wiele erhöhte für die Gäste in einer kuriosen Situation. Der Unparteiische hatte einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung freigegeben, die Essener stellten aber noch die Mauer zurecht. Offensivakteur Klein-Wiele (34.) erkannte die Chance und hob den Ball zum 2:0 ins Tor. Zu clever agierten die Rot-Blauen in dieser Szene. Das junge Krayer Team von Coach Fabian Springob offenbarte, noch nicht allzu viel Erfahrung in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse gesammelt zu haben.

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte der Essener Danilo Settimio Curaba, der aus wenigen Metern abschließen durfte. Doch Kleves Keeper Ahmet Taner parierte souverän „Das Einzige, was heute nicht gepasst hat, waren die ersten sieben Minuten der zweiten Halbzeit. Da waren wir in den Aktionen gegen den Ball nicht zwingend genug. Und auch nach vorne gelang nur wenig. Das muss ich der Mannschaft vorwerfen“, so Akpinar. Luca Thuyl (52.) versuchte es dann zunächst vergeblich aus der Distanz. Das 3:0 spielte das Team von Trainer Umut Akpinar dann sehenswert heraus. Kai Robin Schneider (60.) schlug eine Flanke maßgenau auf Danny Rankl, der sich in die Höhe schraubte und zielsicher ins Tor köpfte. In der Schlussphase war der 1. FC Kleve bemüht, die Führung auszubauen. Allzu hochkarätige Gelegenheiten aber sahen die Zuschauer nicht mehr.

„Viele Kleinigkeiten, die wir umsetzen wollten, haben wir heute umgesetzt. Wir haben auch von Anfang an ein klares Signal an den Gegner gesendet, dass wir hier unbedingt gewinnen wollen. Das, was wir in den vergangenen zwei Wochen im Training gemacht haben, konnten wir heute ins Spiel transportieren. Das war auch nochmal eine Steigerung von 20, 30 Prozent im Vergleich zur Partie gegen den 1. FC Monheim, als wir 1:2 verloren haben. Und genau das spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Ich bin mit der Vorstellung hier sehr zufrieden“, sagte der Klever Trainer Umit Akpinar.