Fußball : Kapitän Fabio Forster bleibt beim 1. FC Kleve an Bord

Kapitän Fabio Forster bleibt beim 1. FC Kleve an Bord

Kleve Der 29-jährige Mittelfeldspieler gibt dem Oberligisten die Zusage für die kommende Saison. Auch Co-Trainer Lars van Rens macht weiter. Stürmer Sebastian Santana wird den Verein verlassen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat weitere wichtige Personalfragen für die kommende Saison geklärt. So hat Kapitän Fabio Forster seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 29-Jährige ist eines der sportlichen Aushängeschilder des aktuellen Tabellenfünften. Der defensive Mittelfeldakteur spielt bereits die zehnte Saison für den Fusionsklub. Zwischenzeitlich kickte Forster jeweils eine Spielzeit lang für die SV Hönnepel-Niedermörmter (2011/2012) und den SC Düsseldorf-West (2016/2017).

„Ich fühle mich beim 1. FC Kleve rundum wohl und habe dem Klub auch einiges zu verdanken. Dem Verein ist es gelungen, auf gesunde und nachhaltige Weise Erfolg zu erzielen und den Grundstein für eine noch erfolgreichere Zukunft zu legen. Ich möchte Teil dieser Zukunft sein“, sagt Fabio Forster, der in der aktuell unterbrochenen Saison bereits auf sechs Torvorlagen in zehn Begegnungen kommt. Der angehende Lehrer gilt als Publikumsliebling in der Getec-Arena.