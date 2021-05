Fußball : Der 1. FC Kleve ist stolz auf seine Nachwuchsarbeit

Kleve Neun Spieler aus der A-Jugend rücken in der kommenden Saison in die Oberliga-Mannschaft oder das Bezirksliga-Team auf. Kapitän Fabio Forster als Vorbild.

Beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve ist man seit geraumer Zeit besonders stolz auf die Durchlässigkeit von der Nachwuchs-Abteilung in den Seniorenbereich. Vor einigen Jahren gelang etwa Lukas Ehrhardt der Sprung in die von Umut Akpinar trainierte erste Mannschaft. Mittlerweile kickt der 24-Jährige beim Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Im aktuellen Kader sind es Torwart Bjarne Janßen und Außenverteidiger Sezai Kezer, die ihre Ausbildung am Bresserberg genossen haben. Auch Marten Albrecht, Christian Emmers oder Leander Derksen machen nachhaltig auf sich aufmerksam. Nun wechseln erneut neun Akteure der U-19-Mannschaft von Trainer Thorsten Fronhoffs zu den Senioren.