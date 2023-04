Fußball-Oberliga FC Kleve: Klassenerhalt zum Greifen nah

Nach dem Seitenwechsel tauchte der starke Danny Rankl (56.) frei vor dem Torwart von St. Tönis auf, doch der Klever Top-Stürmer verpasste. Der 1. FC dominierte beinahe nach Belieben, doch Tore sahen die Zuschauer erst spät. In der 84. Minute schalteten die Gäste zügig um. Zunächst agierte Claringbold wieder stark gegen den eingewechselten Diwan Duyar, doch im Nachschuss traf Akcakaya zielsicher. Es war bereits das siebte Tor des 23-Jährigen im zwölften Spiel – eine starke Bilanz. Und der offensive Mittelfeldspieler hatte schon im Vorfeld der Auswärtspartie für eine gute Nachricht gesorgt: Der 24-Jährige, der im Winter an den Klever Bresserberg gewechselt war und zuvor in der bayerischen Regionalliga für den FC Memmingen gekickt hatte, hat seinen Vertrag am Bresserberg verlängert. Die Kaderplaner wollten den jungen Mann, der zügig einen Stammplatz erobert hat, unbedingt halten. Die Klever Führung war hochverdient. Und auch in der Schlussphase spielten die Gäste engagiert nach vorne. Duyar (88.) scheiterte in aussichtsreicher Position am Keeper. In der Nachspielzeit belohnte sich der Youngster aber dann doch noch mit einem feinen Lupfer aus 35 Metern Entfernung – ein sehenswerter Treffer. „Wir haben heute erneut einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Allerdings müssen wir unbedingt weitermachen, weiter hart arbeiten. Den Klassenerhalt haben wir erst geschafft, wenn der Abstieg rechnerisch nicht mehr möglich ist“, sagte Akpinar. „Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel.“