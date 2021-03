Fußball : 1. FC Kleve verpflichtet zwei Neuzugänge

Kleve Abwehrspieler Maxwell Bimpek und Mittelfeldakteur Kisolo Deo Biskup verstärken den Oberligisten. Beide Kicker haben bereits Erfahrung in der Klasse gesammelt. Abgeschlossen sind die Planungen des Klubs damit noch nicht.

Der 21-jährige Rechtsverteidiger Maxwell Bimpek stand zuletzt beim Oberligisten FC Kray unter Vertrag. Er kommt in der aktuell unterbrochenen Saison auf sieben Einsätze und zwei Tore. „Maxwell Bimpek ist lauf- und zweikampstark. Er hat schon reichlich Erfahrung in der Oberliga gesammelt. Zudem ist er vielseitig einsetzbar, allerdings sehen wir ihn bei uns als Innenverteidiger“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve.

Maxwell Bimpek lief für Rot-Weiß Oberhausen in der A-Jugend-Bundesliga auf. Zur Saison 2018/2019 zog es ihn dann zum VfB Speldorf. Für den Verein aus Mülheim an der Ruhr lief der großgewachsene Außenverteidiger in 46 Begegnungen in der Oberliga und Landesliga auf – und traf drei Mal ins Tor. Nach zwei Jahren folgte der Wechsel zum FC Kray nach Essen. „Der 1. FC Kleve ist für mich nun ein logischer, nächster Schritt. Ich bin sehr froh, dass sich der Verein nach einer schwierigen Corona-Saison so stark um mich bemüht hat“, sagt Bimpek.