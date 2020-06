Fußball : Oberligist 1. FC Kleve verpflichtet Luca Thuyl

Kleve Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter an den Bresserberg. Zwei weitere Neuzugänge sollen noch folgen. Trainingsstart ist am 8. Juli.

In der Spielzeit 2019/2020 kam Luca Thuyl für die SV Hö.-Nie. auf drei Treffer in 14 Partien. Dennoch möchte er über seine Zeit in Kalkar nicht sprechen: „Dazu gebe ich keine Auskunft“. Beim 1. FC Kleve ist Thuyl, der in der Nachwuchs-Abteilung des MSV Duisburg ausgebildet wurde, einer von bisher fünf Neuzugängen. „Wir verfolgen den Plan, für die Abwehr, das Mittelfeld und den Sturm jeweils einen Spieler zu verpflichten. Wir könnten uns nach dem Wechsel von Luca Thuyl also vorstellen, noch zwei Spieler zu holen, wenn sich die Gelegenheit ergibt“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve. Der Verein sei bemüht, so die Abgänge von Levon Kürkciyan, Leslie Rume oder Ali Hassan Hammoud zu kompensieren. „Wir sind allerdings schon jetzt mit der Struktur des Kaders zufrieden“, so Thyssen.