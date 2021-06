Fußball : Torjäger Danny Rankl verstärkt den 1. FC Kleve

Kleve Der 32-jährige Stürmer wechselt vom Regionalligisten VfB Homberg zum Oberligisten. Angreifer Andre Trienenjost muss seine Laufbahn beenden.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 32-jährige Stürmer Danny Rankl schließt sich der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar an. Zuletzt spielte der Linksfuß, der in Rheinberg wohnt, in der Regionalliga für den VfB Homberg. In den vergangenen beiden Spielzeiten gelangen ihm zwölf Treffer und vier Assists für die Duisburger. Danny Rankl führt die ewige Torjägerliste der Oberliga aktuell mit 126 Toren an.