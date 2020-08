Fußball : 1. FC Kleve schon früh in Personalnot

Der Klever Angreifer Pascal Hühner (links) hatte gleich mehrfach die Chance, die knappe Führung auszubauen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist besiegt im ersten Testspiel der Vorbereitung den Bezirksligisten DJK Lowick knapp mit 1:0 (1:0). Luca Thuyl trifft vor 150 Fans. Trainer Umut Akpinar steht vorerst kein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.

Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve mühte sich in seinem ersten Testspiel gegen den Bezirksligisten DJK Sportfreunde Lowick. Mit 1:0 (1:0) entschied die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar die Begegnung am Sonntag im Stadion Bresserberg für sich. „Die erste Hälfte hat mir gut gefallen, da haben wir den Ball laufen lassen und einige Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr so top“, sagte Akpinar.

150 Zuschauer besuchten das Testspiel. „Nach der langen Pause und weil dieser Test zu Corona-Zeiten stattgefunden hat, ist das schon eine gute Zahl. Ich hätte aber durchaus mit noch mehr Zuschauern gerechnet und habe sogar befürchtet, einige am Eingang abweisen zu müssen“, sagte Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve. 300 Fans wären zugelassen gewesen.

Info So geht es für den Oberligisten weiter Programm Am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, trifft der 1. FC Kleve in einem weiteren Test auswärts auf den Regionalligisten VfB Homberg. Am Samstag, 16 Uhr, tritt Landesligist VfR Fischeln im Bresserberg-Stadion an.

Personell war die Auswahl des Klever Übungsleiters übersichtlich. So stand kein gelernter Innenverteidiger im Kader. Nedzad Dragovic verletzte sich vor einigen Tagen am Außenband. Der 35-Jährige ist mittlerweile aber wieder ins Training zurückgekehrt. Sebastian van Brakel wird noch einige Monate passen müssen. Nachwuchsspieler Leander Derksen, der ebenfalls im Defensivzentrum aufläuft, ist im Urlaub. Auch Marten Albrecht musste verletzungsbedingt passen. So bot Umut Akpinar Mittelfeldspieler Tim Haal und Außenverteidiger Dano Evrard in der Innenverteidigung auf. „Sie haben es auf der ungewohnten Position gut gemacht“, sagte Akpinar.

Die Rot-Blauen starteten gut in die Begegnung. Das Zusammenspiel der Neuzugänge Ryo Terada und Luca Thuyl funktionierte. So spielten sie früh gleich mehrere aussichtsreiche Chancen heraus. Nach 31 Minuten flankte Sezai Kezer ins Zentrum, wo Terada den Ball sehenswert auf Thuyl durchsteckte – der 23-Jährige musste nur noch zum 1:0 einschieben. Weitere hochkarätige Gelegenheiten ließ Pascal Hühner liegen. „Unsere Neuzugänge haben sich schon sehr früh integriert. Die Jungs machen einen guten Eindruck“, sagte Akpinar.

Nach dem Seitenwechsel litt das Spielniveau allerdings deutlich. Die Gäste aus Lowick überließen den Klevern weiterhin den Ballbesitz, die damit aber immer weniger anzufangen wussten. Bisweilen wirkten sie erschöpft. Es mehrten sich technische Fehler, Chancen waren selten. „In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr so richtig in unseren Rhythmus gefunden“, so Akpinar.