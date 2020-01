Fußball : 1:6 – SV Nütterden bietet dem 1. FC Kleve wenig Paroli

Kranenburg-Nütterden Im zweiten Durchgang bilden der älteste und der jüngste Klever im test beim A-Kreisligisten das Abwehrzentrum des Fußball-Oberligisten: Nedzad Dragovic und Leander Derksen.

In der Wintervorbereitung testete der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve bereits zwei Mal gegen Landesligisten, nun war die Herausforderung eine deutlich leichtere. Mühelos bezwang die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar den A-Kreisligisten SV Nütterden auf dessen Anlage mit 6:1 (3:0). Schon nach zehn Minuten ging der Favorit in Front. Leslie Rume verwertete einen Frei­stoß von FC-Spielführer Fabio Forster per Kopf zum 1:0. Levon Kürkciyan (14.) erhöhte nach feinem Solo, Ali Hassan Hammoud (34.) aus der Distanz zur 3:0-Halbzeitführung. „Es war bislang ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Dass wir einen Oberligisten nicht an die Wand spielen würden, war klar. Doch es hat Spaß gemacht. Die Jungs haben den Kampf angenommen“, sagte Joachim Böhmer, Trainer des SVN.