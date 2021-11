Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve verspielt möglichen Erfolg

Der 1. FC Kleve (rote Trikots) spielte in der Offensive gut. leistete sich aber in der Abwehr einige Schwächen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft muss sich gegen den FSV Duisburg mit einem 1:1 begnügen. Weil der Gastgeber in Hälfte zwei enttäuscht, ist Trainer Umut Akpinar mit dem Punkt zufrieden.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich beim Heimspiel gegen das Kellerkind FSV Duisburg schwergetan und musste sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dabei waren die Rot-Blauen früh durch einen Treffer von Torjäger Danny Rankl (25.) in Führung gegangen waren. „Man muss ehrlicherweise sagen: Heute können wir mit einem Punkt zufrieden sein. Die zweite Halbzeit war nicht gut von uns. Meine Analyse muss ich zweiteilen. Nach vorne haben wir zwar immer wieder sehr gute Möglichkeiten herausgespielt, hinten haben wir aber auch deutlich zu viele Großchancen zugelassen“, sagte Trainer Umut Akpinar.

Personell schaute es gut aus. Weil Danny Rankl, Maxwell Bimpeh und Kisolo Deo Biskup wieder einsatzfähig waren, hatte Trainer Umut Akpinar die Qual der Wahl. So mussten Frederik Meurs, Younes Mouadden und Tim Haal gegen den Vorletzten auf der Bank Platz nehmen. Der FSV Duisburg begann überraschend stark – und durchaus offensiv ausgerichtet.

Nach 14 Minuten flog ein Freistoß der Gäste bereits gefährlich aufs Tor, im Gegenzug hätte der Klever Niklas Klein-Wiele für die Führung sorgen können. Doch sein Schuss war zu unplatziert. Je länger die Begegnung dauerte, desto dominanter wurden die Rot-Blauen. So war der Führungstreffer von Angreifer Danny Rankl kaum verwunderlich. Der 32-Jährige war mit einem sehenswerten Steilpass in Szene gesetzt worden und schloss kaltschnäuzig ab – zum 128. Mal in der fünfthöchsten deutschen Klasse.