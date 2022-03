Fußball-Oberliga : Fabio Forster sichert 1. FC Kleve einen Punkt

Fabio Forster (vorne), der hier in der Defensive klärt, hatte auch in der Offensive nicht nur wegen seines Treffers einige gute Aktionen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Kapitän erzielt gegen seinen Ex-Klub SC Düsseldorf-West mit einem sehenswerten Schuss das Tor zum 2:2-Endstand. Der Gastgeber hätte einen Sieg verdient gehabt, ist aber im Abschluss nicht effizient genug.

In spielerischer Hinsicht hätte der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve am Freitagabend wohl drei Zähler verdient gehabt. Nur bei der Effizienz haperte es. Gleich mehrere Großchancen ließ das Team von Trainer Umut Akpinar liegen. Derweil trat der SC Düsseldorf-West vor dem gegnerischen Tor äußerst effizient auf. So trennten sich die Mannschaften mit 2:2 (0:1). „Wenn man das ganze Spiel sieht, wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen. Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden, weil wir nicht von Anfang an da waren. In der zweiten Hälfte haben wir dann aber unser wahres Gesicht gezeigt und viele Torchancen herausgespielt“, sagte Akpinar, dessen Mannschaft weiter auf Tabellenplatz vier steht.

Tatsächlich starteten die Rot-Blauen, die zuletzt mit Corona-Ausfällen zu kämpfen hatten, gegen den auf Platz 18 liegenden Gast mäßig. Die Folge: Der SC Düsseldorf-West spielte einen Konter zügig zu Ende, aus wenigen Metern schob Stürmer Marco Lüttgen (5.) zur Führung ein. Der Gastgeber steigerte sich jedoch im weiteren Verlauf der Begegnung. Danny Rankl (20.) und Younes Mouadden (32.) hätten noch vor der Pause für den 1. FC Kleve ausgleichen können.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner – Schneider, Dragovic, Biskup, Meurs (78. Top) – Forster, Emmers (73. Haal), Terfloth (86. Thuyl), Klein-Wiele – Rankl, Mouadden SC Düsseldorf-West Pyka – Akbulut, Corsten, Kanat, Odendahl – Sitter (83. Gergery), Vukoje, Schreuers, Wagner (75. Nakaoka), Zieba (86. Stefanovski) – Lüttgen Tore 0:1 (5.) Marco Lüttgen, 1:1 (54.) Younes Mouadden, 1:2 (60.) Marco Lüttgen, 2:2 (66.) Fabio Forster

Youngster Mouadden machte es nach 54 Minuten besser, als er aus spitzem Winkel zum verdienten 1:1 traf. Doch eine kurze Unachtsamkeit des 1. FC Kleve genügte, um wenig später wieder in Verlegenheit zu geraten. Marco Lüttgen (60.) schob zur erneuten Düsseldorfer Führung ein. Die Rot-Blauen hatten mehr vom Spiel, im Ergebnis spiegelte sich das allerdings nicht wieder.

Doch dann kam Fabio Forster, der erfahrene Kapitän des Fusionsklubs, der in der Saison 2016/2017 für den SC Düsseldorf-West in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse aktiv war. Aus 25 Metern Entfernung fasste sich der 30-Jährige ein Herz – und traf in der 66. Minute unhaltbar zum 2:2 ins rechte Eck. Die Klever Fans waren aus dem Häuschen. „Natürlich war es ein schöner Treffer, ein Distanzschuss. Ich hätte das Tor aber noch deutlich lieber gegen einen Sieg eingetauscht“, sagte Fabio Forster.

Nach seinem Treffer hatte der 1. FC Kleve noch mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten. Mike Terfloth (80.) verpasste das Siegtor dabei nur knapp. „Es ist sehr schade, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnt haben. Wir hätten den Sieg verdient gehabt, auch wenn wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Es ist ärgerlich, dass wir zwei Gegentore kassiert haben, obwohl wir kaum etwas zugelassen haben. Zumal wir grundsätzlich sehr wenige Gegentore hinnehmen müssen“, sagte Fabio Forster, der abermals im defensiven Mittelfeld die Fäden zog. Die Einstellung der Mannschaft aber sei einwandfrei gewesen. „Die Moral hat wieder gestimmt. Wir haben nie den Eindruck gemacht, Probleme damit zu haben, in Rückstand geraten zu sein“, sagte Forster.

Einen unglücklichen Abend im Stadion am Bresserberg erwischte der Unparteiische. Im zweiten Durchgang verwehrte er dem 1. FC Kleve einen Elfmeter, gleich mehrere Foulentscheidungen waren strittig. So war die Stimmung unter den knapp 300 Klever Zuschauern bisweilen durchaus hitzig.

In den Augen von Übungsleiter Umut Akpinar war das Remis gegen das Kellerkind allerdings kein schwerwiegender Rückschlag. „Wir können nicht erwarten, jede Mannschaft in unseren Heimspielen zu schlagen. Wir kennen das Oberliga-Niveau sehr genau und wissen daher auch, dass jeder Gegner unangenehm zu bespielen ist“, sagte der 44-Jährige.

Seine Mannschaft habe Kampfgeist bewiesen und auch spielerisch im zweiten Durchgang vieles richtig gemacht. Und obwohl der Gastgeber zweimal ins Hintertreffen geraten war, schien ein Sieg für den Gastgeber zu keinem Zeitpunkt greifbar nahe zu sein. „Wir haben an diesem Abend an der einen oder anderen Stelle das Quäntchen Glück nicht gehabt, dass der Ball vielleicht doch einfach mal reinfällt. So müssen wir uns nun mit einem 2:2 begnügen“, sagte Umut Akpinar.