Fußball-Oberliga 1. FC Kleve überzeugt gegen den Neuling

Der Klever Schlussmann Ahmet Taner wurde in der Begegnung im ersten Durchgang kaum gefordert. Zu dominant agierte der 1. FC Kleve, der sich eine Chance nach der anderen erspielte. Niklas Klein-Wiele leitete in der neunten Minute das 1:0 ein. Luca Thuyl vergab die Gelegenheit, doch Duwan Duyar setzte nach und sorgte für die Führung. Aber die Freude über das Tor währte nur gute 120 Sekunden. Die Klever Abwehr wirkte in dem Moment unsortiert – und schon glich der FC Büderich durch Antonio Munoz-Bonilla aus (11.). Und in der 31. Minute stellte der Gast den Spielverlauf auf den Kopf. Elidon Bilali, der in der ersten Halbzeit in einigen Szenen ungewohnt fahrig agierte, wurde von Abdekarim Afkir ausgetrickt, dessen Pass Dennis Wegner zum 2:1 für den Gast verwertete.