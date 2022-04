Fußball-Oberliga : Auch Torjäger Danny Rankl bleibt beim 1. FC Kleve

Kleve Der 33-jährige Stürmer, der mit 135 Treffern die ewige Torschützenliste der Oberliga anführt, hat dem Verein die Zusage für die kommende Saison gegeben.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den Vertrag mit Angreifer Danny Rankl verlängert. Der 33-Jährige wird auch in der kommenden Saison am Bresserberg auflaufen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Stürmer, der mit 135 Treffern die ewige Torjägerliste der Oberliga anführt, spielt seit dem Sommer 2021 für den 1. FC Kleve. Zuvor stand er beim Regionalligisten VfB Homberg unter Vertrag.

Den Duisburger Klub verließ er, weil der Amateurfußball kaum mehr mit seinem Beruf vereinbar war. Schließlich ist der Angreifer auch an Samstagen und im Schichtdienst tätig. Beim 1. FC Kleve sollte Danny Rankl im Sommer die Lücke schließen, die durch das Karriereende von Andre Trienenjost und den Abgang von Sebastian Santana entstanden war. Und den Ansprüchen wurde Danny Rankl gerecht. Nicht nur, dass er immer wieder seine Torgefahr unter Beweis stellt. Auch als Führungsfigur hilft er dem Team von Trainer Umut Akpinar, das in der Aufstiegsrunde auf Tabellenplatz fünf steht.

„Das Umfeld, die Mannschaft, die Zuschauer und das Trainer-Team - für mich passt hier einfach alles zusammen. Hinzu kommt, dass der Fußball beim 1. FC Kleve mit meinem Privatleben sehr gut vereinbar ist“, sagt der Stürmer. In den vergangenen Monaten habe er auch Angebote von anderen Klubs erhalten, so Rankl. Doch überzeugen konnten ihn die Offerten nicht.

Der Stürmer, der in dieser Saison bislang sieben Treffer erzielt hat, war zuletzt in bestechender Form. Am vergangenen Freitag traf er bei der 3:4-Niederlage beim Spitzenreiter Sport- und Spielvereinigung Velbert doppelt. Am Ostermontag, 16 Uhr, empfängt der 1. FC Kleve jetzt den TVD Velbert.