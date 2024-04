Derby in der Fußball-Oberliga Für den 1. FC Kleve wird die Luft im Abstiegskampf dünn

Kleves Trainer Umut Akpinar war indes bedient. „Ich bin enttäuscht über die erste Halbzeit, die Leistung in den ersten 15 Minuten war nicht in Ordnung, dabei hatten wir uns so viel vorgenommen“, sagte der Coach. „So, unkonzentriert wie wir uns hier präsentiert haben war die Trainingswoche absolut nicht. Aber wir machen zwei katastrophale Fehler vor den Gegentoren“, sagte Akpinar, dessen Team am Wochenende spielfrei hat. Die nächste Partie wartet am Sonntag, 28. April, dann geht es gegen den VfB 03 Hilden. Der SVS trifft am Sonntag, 15 Uhr, vor heimischem Publikum auf die Sportfreunde Hamborn 07.