Fußball : 1. FC Kleve verpasst einen möglichen Sieg

Niklas Klein-Wiele (links) ließ in der 90. Minute die letzte gute Chance des 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Baumberg aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Oberligist vergibt beim 1:1 gegen SF Baumberg einige Chancen. In einer Begegnung auf hohem Niveau trifft Ali Hassan Hammoud für das Team von Umut Akpinar. Der FC-Trainer ist beeindruckt vom Auftritt seiner Kicker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Wer nach dem Schlusspfiff der Heimpartie des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Baumberg in die versteinerten Mienen von Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster oder Nedzad Dragovic blickte, erkannte sofort: Beim 1:1 (1:0) hatten die Klever Kicker eher zwei Punkte verloren, als einen gewonnen. „Vom Gefühl her waren wir näher dran am Sieg. Mit dem Punkt müssen wir leben. Das ist allerdings auch das Einzige, was uns heute stört. Die Leistung der Mannschaft war richtig gut“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar.

Der Übungsleiter des Gastgebers hatte bei der Aufstellung für zwei kleine Überraschungen gesorgt. So lief im Mittelfeldzentrum Luca Plum an der Seite von Kapitän Fabio Forster auf, im Sturm erhielt Ali Hassan Hammoud den Vorzug vor Levon Kürkciyan. „Wir haben jetzt die Optionen, zu variieren und zu rotieren. Das tut der Mannschaft gut“, sagte Umut Akpinar. Das Vertrauen zahlte der Libanese Hammoud bereits nach neun Minuten zurück. Geschickt störte er den Baumberger Verteidiger Kosi Saka beim Spielaufbau und lief mit dem eroberten Ball am Fuß in Richtung des Sportfreunde-Schlussmanns Sebastian Wickl. Sehenswert und mit der Hacke spielte sich der Klever Stürmer dann an Wickl vorbei und musste zur Führung bloß noch einschieben.

Info Die Mannschaften und die Torschützen 1. FC Kleve Taner - Kezer, Rume, Dragovic, Schneider – Forster, Plum (62. Haal), Terfloth, Hühner – Klein-Wiele, Hammoud (69. Kürkciyan)

Sportfreunde Baumberg Wickl – Bhaskar (70. Misumi), Harneid, Jöcks, Guirino – Zimmermann, Sezer, Klotz, Saka, Abelski (66. Hömig) – Luzalunga

Tore 1:0 Ali Hassan Hammoud (9.), 1:1 Robin Hömig (77.)

In der Folge sahen 250 Zuschauer im Bresserberg-Stadion eine Partie auf Augenhöhe. Dem 1. FC Kleve gehörte die Anfangsphase, doch Baumberg trat zunehmend dominanter auf. Nach 28 Minuten hätte Gäste-Angreifer Melva Luzalungen aus kurzer Distanz zum Ausgleich treffen können, doch die Klever Ahmet Taner und Sezai Kezer retteten noch vor der Linie. Eine weitere aussichtsreiche Gelegenheit ließ die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi kläglich liegen. Über die linke Spielhälfte hatte sich Louis Klotz durchgetankt und unbedrängt von der Strafraumkante aus abgeschlossen. FC-Schlussmann Ahmet Taner konnte den Versuch jedoch mühelos abwehren.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier auf, leichte Feldvorteile hatten dennoch die Rot-Blauen. Der eingewechselte Levon Kürkciyan (72.) und Tim Haal (74.) hätten für die Entscheidung sorgen können. Hitzig wurde es erst ab der 77. Minute. Aus 20 Metern schoss der Baumberger Robin Hömig aufs Klever Tor. Schlussmann Ahmet Taner brachte seine Finger noch an den Ball, ohne dessen Richtung entscheidend ändern zu können. So traf Hömig zum Ausgleich. „Das Tor fällt da zu einfach. Und das aus einer Situation heraus, vor der wir in der Kabine noch ausdrücklich gewarnt haben. Das macht es bitter“, sagt Akpinar.

Es war der Auftakt in eine Phase, in der es beiden Oberliga-Aufgeboten an defensiver Stabilität mangelte. Stattdessen wurde den Zuschauern eine Vielzahl hochkarätiger Chancen geboten. Louis Klotz (79.) hätte für die Sportfreunde aus kur­zer Distanz treffen müssen. Gleiches gilt für Niklas Klein-Wiele, der nach 90 Minuten von Pascal Hühner zentral freigespielt wurde. Sein Versuch per Außenrist landete allerdings wenige Zentimeter neben dem Tor. So blieb es beim 1:1.