Fußball-Oberliga : Christian Emmers hat sein Ziel erreicht

Christian Emmers hat in dieser Saison bereits 14 Einsätze für den 1. FC Kleve in der Oberliga absolviert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Mittelfeldspieler gehört mittlerweile zur erweiterten Stammelf des 1. FC Kleve. An der Ruhe am Ball will der 22-Jährige arbeiten – und von Kapitän Fabio Forster lernen. Heute geht es gegen den Tabellenführer.

Dass er jetzt bereits zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve avancieren würde, hätte Christian Emmers vor der Saison nicht gedacht. „Damit hätte ich nicht gerechnet. In den vergangenen beiden Jahren habe ich bei der ersten Mannschaft auf der Bank gesessen, gepaart mit Spielen im zweiten Team. Jetzt habe ich viele Einsätze nacheinander, auch wenn das natürlich mit der Personalsituation zu tun hat“, sagt der 22-jährige Mittelfeldakteur.

In den vergangenen Monaten fielen beim Tabellenfünften immer wieder Spieler verletzt aus, weshalb Emmers händeringend gebraucht wurde. Doch der junge Mann aus Pfalzdorf, der einer Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen nachgeht, hat auch sportlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der Youngster ist auf dem Fußballplatz reifer geworden. 14 Partien hat er für die Rot-Blauen in dieser Saison bestritten, ihm gelangen dabei zwei Assists.

Info Kezer und Plum sind weiter nicht dabei Personal In personeller Hinsicht hat sich die Lage beim 1. FC Kleve nicht entspannt. Sezai Kezer fällt sicher aus, das gilt auch für Luca Plum. Der Mittelfeldspieler ist zuletzt wieder ins Training eingestiegen. Fraglich ist der Einsatz von Frederik Meurs (Grippe).

„Aktuell läuft es sehr gut, das ist ein echt schönes Gefühl. Es ist mein Ziel gewesen, mit diesen Jungs zusammenzuspielen. Darauf habe ich lange hingearbeitet“, sagt Emmers. Er wechselte im Winter 2016 als B-Jugendlicher von Alemannia Pfalzdorf zum 1. FC Kleve – ein großer Schritt. „Ich bin lange Zeit in Pfalzdorf geblieben, um mit meinen Freunden zu spielen, obwohl immer mal wieder Anfragen kamen. Den Wechsel habe ich aber keinen Tag bereut, auch wenn die Trainingsintensität natürlich deutlich höher ist. Aber so kann man sich eben auch weiterentwickeln“, sagt Emmers.

Im defensiven Mittelfeld lief er in den vergangenen Monaten häufig neben Kapitän Fabio Forster auf, der längst ein Urgestein beim Fusionsklub ist. „Fabio nimmt einen als jungen Spieler mit. Er ist ein unglaublich sozialer Typ, der im Training und im Spiel viele Anweisungen gibt“, so Emmers. Schon vor Wochen hat der Nachwuchsakteur seine Zusage für die kommende Saison gegeben. So kann sich der 22-Jährige auf sein eigenes Spiel fokussieren. „Ich muss noch daran feilen, die Ruhe im Spiel zu bewahren. Wenn ich den Ball bekomme, muss ich aufpassen, nicht hastig Entscheidungen zu treffen. Es geht mir um die Ruhe. Die Passgenauigkeit muss noch besser werden“, sagt Emmers.

Doch immer wieder stellt der Gocher Azubi auch seine Stärken unter Beweis. „Ich glaube, dass ich läuferisch und kämpferisch gut dabei bin. Zweikämpfe sind sowieso mein Ding, da zeige ich meinen absoluten Willen. Zudem bin ich kopfballstark“, sagt der 22-Jährige. Auch Trainer Umut Akpinar ist von den Vorstellungen seines Schützlings angetan. „Christian hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Man sieht auf dem Platz sehr gut, dass er sich weiterentwickelt hat. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, sagt er.

Nun wartet am heutigen Freitagabend, 19.30 Uhr, in der Oberliga-Aufstiegsrunde der Auftritt beim Tabellenführer SSVg, der den Sprung in die Regionalliga schaffen will. Die Partie steigt in der IMS-Arena, die 3000 Zuschauern Platz bietet und erst im Spätsommer 2020 eröffnet wurde. Für die Planung des Stadions zeichnete das Büro Geo3 aus Bedburg-Hau verantwortlich, das auch ein Konzept für das Sportzentrum am Klever Bresserberg erarbeitet hat.

„Man weiß, dass die Sport- und Spielvereinigung Velbert eine absolute Spitzenmannschaft ist. Sie spielt richtig starken Fußball. Wir müssen wieder mit voller Konzentration alles geben, um eine Chance zu haben“, sagt Christian Emmers. Zwei Punkte hat Velbert Vorsprung vor dem Verfolger 1. FC Bocholt.