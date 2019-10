Fußball : Der FC-Express rollt auf Meerbusch zu

Aus den letzten sechs Begegnungen holte die Oberliga-Mannschaft des FC um Levon Kürkciyan (l.) und Niklas Klein-Wiele (r.) fünf Siege. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Oberliga: TSV Meerbusch – 1. FC Kleve (So., 15 Uhr). Den selbstbewussten Rot-Blauen gehen die Außenverteidiger aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Es gibt wohl kaum eine Mannschaft in der Niederrhein-Edition der fünfthöchsten deutschen Spielklasse, die eine so treue Anhängerschar hat wie der 1. FC Kleve. Unabhängig davon, ob die Rot-Blauen für ein Testspiel in Gemen bei Borken, fürs Pokalachtelfinale in Kapellen-Erft bei Grevenbroich oder in der Liga beim TVD in Velbert gastieren – mindestens fünfzig Fans begleiten den Bresserberg-Tross immer, meistens sind es mehr.

Zugegebenermaßen: In den vergangenen Jahren war die Dramaturgie der FC-Spielzeiten immer eine besondere. Auch nun, zwölf Spieltage sind mittlerweile vergangenen, lässt sich festhalten: Die Mannschaft um Spielführer Fabio Forster bietet in der Saison 2019/2020 Extreme. Den Zuschauern wird eine Menge geboten; anfangs eine alarmierende Odyssee, nun ein bemerkenswerter Lauf. Diesen wollen Forster und Kollegen nun auch gegen den Turn- und Sportverein Meerbusch, wo Kleves Ex-Trainer Horst Riege als sportlicher Leiter aktiv ist, fortsetzen. „Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die es uns unglaublich schwierig machen wird“, sagt Kleves Trainer Umut Akpinar.

Info Die direkten Duelle der Klubs im Überblick Oberliga-Begegnungen In der vergangenen Spielzeit 2018/2019 gewann der 1. FC Kleve mit 4:2 vor heimischem Publikum gegen Meerbusch, auf dem Kunstrasenplatz des TSV gelang der Elf von Umut Akpinar ein 2:0-Erfolg.

Und dennoch: Als haushoher Favorit zieht die Mannschaft von TSV-Trainer Antonio Molina nicht in die Partie. Kleve und Meerbusch haben bisher beide 17 Punkte eingefahren, zudem spricht die Tendenz gegen die Gastgeber. Zuletzt verlor der langjährige Oberligist jeweils mit 2:4 gegen den VfB Hilden sowie gegen Germania Ratingen. „Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in einen Negativlauf kommen. Sonst kann es ganz schnell gehen. Darauf habe ich – mit einer Mannschaft, die über eine solch große Qualität verfügt – wenig Lust“, sagte Molina zuletzt im Gespräch mit der Redaktion der Rheinischen Post in Meerbusch.