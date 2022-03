Fußball-Niederrheinliga : A-Junioren des 1. FC Kleve verpassen Sieg knapp

Detlev Remmers, Trainer der C-Jugend des 1. FC Kleve: „Es fehlte die Durchschlagskraft.“ Foto: FuPa

Kleve Das Team bleibt nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Hamborn 07 auf einem Abstiegsplatz. C-Jugend des Fusionsklubs verliert 0:1 gegen den VfL Rhede.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Fußball-Nieder­rheinliga einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf nur knapp verpasst. Im Heimspiel gegen die Sportfreunde Hamborn 07 kam die Mannschaft von Trainer Henrik Hommels nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Wito Wojciechowski erzielte in der 63. Minute den Ausgleichstreffer für den Gastgeber, der nach einer halben Stunde in Rückstand geraten war.

„Es gibt keinen Vorwurf an die Spieler, sie haben eine kämpferisch sehr gute Leistung gezeigt“, sagte Hommels. Er blickt auch optimistisch nach vorne. „Wir sind auf einem guten Weg und werden weiter alles dafür geben, auf diesem Weg zu bleiben. Die Jungs sind frei von Druck und Erwartungshaltungen“, so der Coach. Er steht mit seinem Team auf dem vorletzten Platz, der den direkten Abstieg bedeutet. Allerdings trennt den 1. FC Kleve lediglich das schlechtere Torverhältnis vom achten Rang und der Teilnahme an den Qualifikationsspielen für die Niederrheinliga.

Die U-15-Mannschaft des 1. FC Kleve musste derweil eine Heimniederlage hinnehmen. Der Tabellenvierte der C-Junioren-Niederrheinliga verlor mit 0:1 (0:1) gegen den VfL Rhede, der nach einer halben Stunde in Führung gegangen war. Trainer Detlev Remmers sprach von einem schlechten Spiel seiner Mannschaft. „Wir konnten das Fehlen der vielen verletzten und angeschlagenen Akteure einfach nicht auffangen. Wir haben uns zwar ganz gut gewehrt, doch es fehlte die Durchsetzungskraft“, sagte Remmers. Zudem habe der Schiedsrichter seiner Mannschaft einen klaren Elfmeter verwehrt. Am kommenden Sonntag tritt der 1. FC Kleve beim Spitzenreiter 1. FC Bocholt an. „Da müssen wir einiges besser machen“, so Remmers.