Fußball-Niederrheinliga B-Junioren des 1. FC Kleve weiter ohne Sieg

Die B-Junioren des 1. FC Kleve warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Nieder­rheinliga. Das Team von Trainer Detlev Remmers kassierte am vierten Spieltag eine 1:2 (1:2)-Niederlage bei der DJK Arminia Klosterhardt. Der Gastgeber ging in der 14. Minute in Führung, als Jan Wiwerink nach einem Einwurf per Direktabnahme traf. Der Klever Nachwuchs antwortete kurz darauf. Maxim Wilken überlupfte Arminia-Torwart Jakob Simon zum 1:1 (22.). Kurz vor der Halbzeit gingen die Oberhausener abermals in Führung. Melvin Omeragic markierte mit einem verwandelten Elfmeter das 2:1 (37.). „Der zweite Spielabschnitt ging dann voll an uns. Ich kann mich nur wiederholen: Wir kommen immer besser in die Spiele. Uns fehlt leider im Moment noch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss“, sagte Detlev Remmers, der mit seinem Team am Tabellenende steht.