Fußball-Niederrheinliga : A-Junioren des 1. FC Kleve weiter auf Abstiegsplatz

Kleve/Straelen Der Vorletzte erreicht gegen den SV Budberg nur ein 0:0. „Nun wird es immer schwieriger für uns“, sagt Trainer Thorsten Fronhoffs. Die C-Junioren des SV Straelen verlieren 1:4.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Fußball-Niederrheinliga die Chance verpasst, die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Die Mannschaft kam nicht über ein 0:0 in der Heimpartie gegen den SV Budberg hinaus. Der 1. FC steht damit weiter mit einem Punkt Rückstand auf den Kontrahenten auf dem vorletzten Platz.

Man habe sich für die wichtige Begegnung im Rennen um den Klassenerhalt sehr viel vorgenommen, davon jedoch nur wenig auf den Platz bringen können. „Nun wird es immer schwieriger. Unser großes Manko ist die Offensive. Wir sind im letzten Drittel einfach viel zu harmlos“, so der Coach. Jetzt müsse sein Team in der nächsten Partie am Sonntag, 28. November, 11 Uhr, bei der DJK SF Lowick unbedingt siegen, wenn man den Tabellenkeller noch verlassen wolle.