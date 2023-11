Fußball-Niederrheinliga B-Junioren des 1. FC Kleve bleiben in der Erfolgsspur

Der Gastgeber war kurz vor der Halbzeit (33.) in Führung gegangen. Nach der Pause hagelte es Platzverweise. Auf beiden Seiten wurde eine Tätlichkeit mit Roten Karten geahndet (39.). In der 43. Minute wurde ein weiterer Spieler des SC Bayer Uerdingen des Feldes verwiesen – diesmal für eine Notbremse. Der SV Straelen rannte noch einmal an und kassierte in der Schlussphase bei einem Konter den Treffer zum 0:2 (62.). „Da war auf jeden Fall mehr drin. Wir haben es leider nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Am Ende ist die Enttäuschung über die Niederlage deshalb groß“, sagte Christoph van Zwamen.