Fußball : Nathnael Scheffler kehrt dem 1. FC Kleve den Rücken

Nathnael Scheffler kam in der Oberliga-Mannschaft des 1. FC Kleve in dieser Saison nur auf einen Einsatz. Foto: Fupa/Tim Tripp

Kleve Der 20-Jährige, der hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga gespielt hat, läuft im Sommer für den Landesligisten SV Sonsbeck auf.

Nathnael Scheffler wechselt im Sommer vom 1. FC Kleve zum Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck. Anderthalb Jahre kickte er für den Oberligisten. In der unterbrochenen Spielzeit 2019/20 kommt er bloß auf einen Einsatz für das Team von Trainer Umut Akpinar. In erster Linie kickte der 20-jährige Mittelfeldspieler für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. Dort kommt er auf 18 Einsätze mit fünf Torbeteiligungen. In der A-Jugend trug der Defensiv-Akteur bereits das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen und Arminia Klosterhardt in der U-19-Bundesliga.