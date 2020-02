Fußball : Meriton Arifi will beim 1. FC Kleve vorspielen

Kleve Der Kapitän des A-Kreisligisten SV Rees will sein Glück in einer höheren Klasse versuchen und hat beim Oberligisten nachgefragt, ob er einmal mittrainieren kann.

Meriton Arifi, Kapitän des SV Rees, der in der Kreisliga A des Fußball-Kreises Rees-Bocholt auf dem 13. Tabellenplatz steht, möchte in der kommenden Spielzeit in einer höheren Klasse auflaufen. Er hat sich den Oberligisten 1. FC Kleve als ein mögliches Ziel ausgeguckt, zumal dort in Levon ­Kürkciyan ein Bekannter von ihm kickt. Meriton Arifi, der in der laufenden Spielzeit in 13 Partien schon 15 Treffer für den SV Rees erzielte, hat am Wochenende deshalb beim Klever Übungsleiter Umut Akpinar nachgefragt, ob er einmal beim 1. FC mittrainieren könne.