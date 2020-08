Marcel Seyfried : „Das Meisterjahr mit der SV Hönnepel-Niedermörmter war einmalig“

Marcel Seyfried, hier im Trikot der SV Hönnepel-Niedermörmter, hört auf. Foto: Klaus-Dieter Stade

Interview Niederrhein Der 36-Jährige, der früher auch beim VfB Kleve und dem 1. FC Kleve spielte, beendet seine Laufbahn beim SSV Lüttingen. Ein Gespräch über Titel, Freizeit und ein mögliches Comeback.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Der Fußball-A-Ligist SSV Lüttingen muss in Zukunft ohne Routinier Marcel Seyfried auskommen. Der 36-jährige, der über Jahre eine feste Größe bei der SV Hönnepel-Niedermörmter war und mit dem Team den Titel in der Oberliga gewann, beendet seine Laufbahn. Im Interview spricht er über eine einmalige Saison bei der SV Hö.-Nie. und seine Pläne für die nun gewonnene Freizeit.

Trotz des Alters waren Sie immer noch ein absoluter Leistungsträger und enorm wichtig für die junge Lüttinger Truppe. Warum jetzt das Ende?

Marcel Seyfried Ende – davon habe ich doch gar nichts gesagt. Ich habe vor der abgelaufenen Saison schon gesagt, dass ich nicht mehr alle Spiele mitmache, somit war es ein langsamer Abschied.

Wird es definitiv kein Comeback geben und jetzt ein Leben ohne Fußball werden?

Seyfried Man darf doch niemals nie sagen, dazu möchte ich beim Fußball nichts ausschließen. Da ich Fußball spiele, seitdem ich laufen kann, kann ich mir ein Leben ohne diesen Sport auch nicht vorstellen. Es wird also kein Leben ohne Fußball werden.

Wie verplanen Sie nun die frei gewordene Zeit?

Seyfried Die verplanen meine beiden Kinder, das muss ich gar nicht machen. Da ich in der Woche beruflich sehr eingebunden bin, freue ich mich auf Familienzeit am Wochenende, vor allem auf die freien Sonntage ohne Fußball, die unabhängig von der Liga Zeit in Anspruch nehmen.

Auf welche Highlights blicken Sie zurück?

Seyfried Das Highlight war natürlich die Meisterschaft in der Oberliga mit der SV Hönnepel-Niedermörmter, das war eine einmalige Saison, die ich nicht vergessen werde. Das Niederrhein-Pokalfinale gegen Rot-Weiss Essen im ausverkauften Stadion, bei dem ich leider verletzt war, war ein Wahnsinns-Erlebnis. Meine erste Einwechslung mit 19 Jahren in der damaligen Regionalliga beim 1. FC Kleve war besonders, genauso wie das erste Seniorenjahr mit dem VfB Kleve in der Landesliga. Der Fußball hat mir sehr viele schöne Momente und Erinnerungen gebracht.

Welche Station war am lehrreichsten?

Seyfried Fußballerisch geprägt hat mich sicherlich meine erste Senioren-Station beim VfB Kleve in der Landesliga. Das Training mit der damaligen Mannschaft und unter Jan Kilkens als Coach war sehr lehrreich und wichtig für meine Laufbahn. Aber natürlich nimmt man bei jeder Station einiges mit, die fast zehn Jahre bei der SV Hönnepel-Niedermörmter waren nicht weniger lehrreich.

Wer war der beste Trainer, wer der beste Mitspieler?

Seyfried Unter Jan Kilkens, mit dem ich in Kleve und Hö.-Nie. zusammengearbeitet habe, habe ich wohl am meisten gelernt. Und in der Jugend beim MSV Duisburg natürlich. Aber auch in der ersten Mannschaft in Kleve oder in Materborn habe ich von jedem Trainer Sachen mitgenommen. Den besten Mitspieler kann ich gar nicht benennen, da ich mit so vielen richtig guten Akteuren zusammengespielt habe und jeder andere Stärken hatte.

Von 2007 bis 2015 spielten Sie für die SV Hönnepel-Niedermörmter und wurden 2014 sogar Meister in der Oberliga. Hätten Sie auch gerne in der Regionalliga gespielt? Der Verein verzichtete damals ja auf den Aufstieg.

Seyfried Natürlich, man will immer das Maximum erreichen. Wir hatten uns sportlich für die Regionalliga qualifiziert, klar hätte ich da gerne in der Regionalliga gespielt, auch wenn ich weiß und damals wusste, dass es sportlich und zeitlich sehr grenzwertig gewesen wäre. Der Reiz gegen Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen um Punkte in der Meisterschaft zu kämpfen war aber sehr groß.

Werden wir Sie in Zukunft als Trainer an der Seitenlinie sehen oder eher in einer Funktion als Sportlicher Leiter oder Teammanager?