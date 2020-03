Fußball : Levon Kürkciyan vor Wechsel zu Viktoria Goch

Kleve/Goch Den Angreifer des Oberligisten 1. FC Kleve zieht es im Sommer wohl zurück zu seinem Stammverein. Die Viktoria hat zudem mit Dominik Weigl einen Torwart verpflichtet. Der 1. FC ist verärgert über den Wechsel von Kürkciyan.

Der Armenier war 2015 von der Gocher Viktoria an den Bresserberg gewechselt. Er hatte mit 23 Toren und 20 Assists maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der Landesliga, die dem 1. FC Kleve 2018 den Weg in die fünfthöchste deutsche Spielklasse ebnete. Auch in dieser Saison gehört Kürkciyan zur erweiterten Stammformation der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar. Bisher kommt er auf vier Treffer und vier Vorlagen. Am vergangenen Sonntag erhielt Ali Hassan Hammoud in der Liga-Begegnung mit den Sportfreunden Baumberg allerdings den Vorzug vor Levon Kürkciyan.