Fußball-Landesliga : Ein gebrauchter Tag für die SGE Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Personalsorgen und Slapstick-Eigentor führen unter anderem zur 1:4-Niederlage der Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul beim SV Scherpenberg.

Das war ein gebrauchter Sonntag für die SGE Bedburg-Hau. Erst fielen beim Fußball-Landesligisten kurzfristig die Innenverteidiger Jordi van Kerkhof (Rückenschmerzen) und Marvin Kresimon (grippaler Infekt) aus. Dann gab es eine 1:4 (0:2)-Niederlage beim SV Scherpenberg. „Ich kann der Mannschaft auch wegen der personellen Umstände überhaupt keinen Vorwurf machen. Läuferisch und kämpferisch war das wieder gut. In der zweiten Halbzeit waren wir dem Ausgleich zwischenzeitlich näher als Scherpenberg dem 3:1“, sagte SGE-Trainer Sebastian Kaul.

Der SV Scherpenberg ging gleich mit seiner ersten Chance nach wenigen Sekunden in Führung, als der Gast bei eigenem Ballbesitz das Spielgerät herschenkte und Nico Klotz traf (1.). Das 2:0 für die Blau-Weißen war dann ein Slapstick-Eigentor durch Bahri Kera, als er den Ball zurück zu Keeper Jason Olschewski spielen wollte, die Nummer eins der SGE aber gar nicht auf der eigenen Torlinie stand (17.). In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie und hatten durch Jefferson Gola, Julius Kühn und Falko Kersten gute Möglichkeiten, um noch vor der Pause auf 1:2 zu verkürzen.