Fußball : Sturmduo der SGE Bedburg-Hau in bestechender Form

Bedburg-Hau/Goch Beim 5:3-Sieg des Fußball-Landesligisten im Test gegen den Bezirksligisten Viktoria Goch erzielt Robin Deckers drei Treffer, Falko Kersten zwei. Beim 5:1 gegen den SV Walbeck sind die beiden Angreifer ebenfalls erfolgreich.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau wurde seiner Favoritenrolle im Test gegen den Bezirksligisten Viktoria Goch gerecht. Mit 5:3 (0:0) entschied die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Kaul die Partie am Freitagabend für sich. Ausschlaggebend war eine bemerkenswert ereignisreiche zweite Halbzeit. Auch mit den ersten 45 Minuten war Kaul allerdings nicht unzufrieden. „Wir haben zu Beginn ein sehr gutes Pressing gespielt und sind zu guten Offensivaktionen gekommen. In der Folge haben wir etwas nachgelassen und den Gocher Torchancen ermöglicht“, sagte er.

Nach dem Seitenwechsel legten die 05er dann einen furiosen Start hin. Insbesondere das Sturmduo Falko Kersten und Robin Deckers zeigte sich in bestechender Frühform. In der 48. Minute besorgte Deckers die Führung, vier Minuten später erhöhte er auf 2:0. Falko Kersten war es, der in der 54. Minute das 3:0 markierte. Wiederum Deckers erzielte das 4:0 (56.). „In der zweiten Hälfte haben wir sehr gut nach vorne gespielt und auch zwei sehenswerte Tore geschossen. Danach haben wir dann mehrfach gewechselt und in der Defensive ein wenig nachgelassen“, sagte Kaul.