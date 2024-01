Fußball SGE Bedburg-Hau gewinnt das erste Testspiel

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat im ersten Testspiel nach der Winterpause einen Erfolg geschafft. Er behielt am Samstag auf eigener Anlage gegen den Bezirksligisten Kevelaerer SV mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Ahma Alzedaue erzielte in der 35. Minute den entscheidenden Treffer in der Partie, in der beide Mannschaften noch auf einige Spieler verzichten mussten. Bei der SGE fehlte zudem Trainer Jo Voß, der erst am Sonntag aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Er wurde vom Sportlichen Leiter Dilek Özden an der Linie vertreten.