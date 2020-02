Fußball : SGE Bedburg-Hau hat gute Erinnerungen an den Gegner

Falko Kersten fehlt wegen seiner Rot-Sperre. Foto: Klaus-Dieter Stade

Bedburg-Hau Der Landesligist erwartet am heutigen Freitag den SC Kapellen, gegen den es im Hinspiel einen 3:1-Sieg gab. Trainer Sebastian Kaul muss in der Begegnung einige Stammkräfte ersetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Hecht

Die SGE Bedburg-Hau erwartet in der Fußball-Landesliga am heutigen Freitag im IGETEC-Sportpark einen Gegner, an den sie allerbeste Erinnerungen hat. Der Tabellensiebte trifft in einer vorgezogenen Partie um 20 Uhr auf den Vierten SC Kapellen-Erft, der eine der spielstärksten Mannschaften der Klasse hat. In der Hinrunde gelang Neuling SGE aber ein überraschender 3:1-Erfolg im Erftstadion, für den Robin Deckers, Martin Tekaat und Leon Claaßen mit ihren Toren sorgten.

„Damals haben wir eine blitzsaubere Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagt SGE-Trainer Sebastian Kaul. Das soll sich unter Flutlicht auf dem eigenen Kunstrasen wiederholen. „Natürlich ist es unser Ziel, wieder einen Sieg einzufahren. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen“, sagt der Coach, dessen Personal sich zuletzt in Unterzahl ein 1:1 in der Heimpartie gegen den TSV Meerbusch II erkämpft hat.

Besonderen Respekt hat der 40-jährige Übungsleiter vor Gästespieler Lennart Ingmann (24). „Er hat früher beim FC Bayern München gespielt und schon unter Pep Guardiola trainiert. Auf ihn werden wir immer ein besonderes Augenmerk legen“, so Kaul.