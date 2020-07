Fußball : Neuer Kunstrasen für die SGE Bedburg-Hau

Der 2004 eingeweihte Kunstrasenplatz der SGE Bedburg-Hau ist in die Jahre gekommen und wird erneuert. Foto: SGE

Bedburg-Hau Vor zwei Wochen sind die Bagger angerollt. Bis zum Saisonstart in der Landesliga sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. In der Vergangenheit hatten sich Gegner immer wieder über den Plastikrasen beschwert.

Der Kunstrasenplatz des Landesligisten SGE Bedburg-Hau war in den vergangenen Jahren immer wieder Gesprächsthema im Fußball-Kreis Kleve. Immerhin ist der 16 Jahre alte Plastikrasen seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand. Es war gar zu vernehmen, dass gegnerische Mannschaften mitunter monierten, auf diesem Geläuf könne doch eigentlich keine Landesliga-Partie ausgetragen werden. „Es ist richtig, dass der Platz seine besten Tage lange hinter sich hatte und etwas passieren musste. Er war einfach auf“, sagt Björn Mende, Vorsitzender des Fusionsklubs. Der Belag sei längst verschlissen gewesen. Aus eigener Kraft hätten die Grün-Weißen den Platz, der der Gemeinde gehört, kaum mehr aufbereiten können.

Nun aber sind die Zeiten des maroden Spielfelds vorüber. Vor zwei Wochen rollten im Hasselter ­IGETEC-Sportpark die Bagger an. Der bisherige Kunstrasen wird abgetragen und durch einen neuen ersetzt. 370.000 Euro lässt sich die Gemeinde das Projekt kosten. Fördermittel gibt es aus dem Topf „Moderne Sportstätten 2022“, den die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgesetzt hat. Für die Realisierung des Vorhabens zeichnen die Sportplatz-Planer Geo3 aus Bedburg-Hau verantwortlich. „Das Unternehmen hat uns zugesichert, dass die Arbeiten bis zum Saisonstart Anfang September abgeschlossen sind. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das klappt. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass vor Ort täglich Fortschritte zu sehen sind“, sagt Vereinschef Björn Mende.

Info Der Vorbereitungsplan des Landesliga-Teams Auswärts Die SGE Bedburg-Hau bestreitet während der Vorbereitung auf die neue Saison zehn Testspiele, die wegen der Arbeiten auf der eigenen Anlage alle auswärts stattfinden. Termine Die erste Partie findet am morgigen Freitag, 19.30 Uhr, beim Bezirksligisten TSV Weeze statt. Die weiteren Gegner: SV Rindern (Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr), RSV Praest (Samstag, 1. August, 15 Uhr), SV Straelen II (Sonntag, 9. August, 15 Uhr), DJK SF Lowick (Dienstag, 11. August, 20 Uhr), Uedemer SV (Sonntag, 16. August, 15 Uhr), 1. FC Kleve II (Donnerstag, 20. August, 20 Uhr), Viktoria Goch, (Samstag, 22. August, 15 Uhr), SV Vrasselt (Donnerstag, 27. August, 20 Uhr), Borussia Veen (Freitag, 28. August, 20 Uhr).

Immerhin habe das Planungsbüro bereits Erfahrung mit Großprojekten dieser Art gemacht. So begleitete Geo3 in der Vergangenheit etwa den Neubau des Kunstrasenplatzes beim SV Nütterden oder die Errichtung des Trainingshügels im Trainingszentrum des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. „Wir haben es da mit absoluten Profis zu tun“, sagt Mende. Es wäre allerdings auch nicht allzu dramatisch, wenn das Spielfeld erst einige Wochen nach dem Saisonstart fertiggestellt würde. „Unser Rasenplatz ist aktuell auch nicht in einem so schlechten Zustand. Auf diesen könnte man sicherlich für das eine oder andere Spiel ausweichen“, sagt Mende.

Schon im vergangenen Sommer war der 2004 eingeweihte Kunstrasenplatz in Bedburg-Hau in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Damals war das Granulat während der heißen Juli-Temperaturen geschmolzen. Die Gemeinde entschied sich in der Folge dafür, den Platz zu besanden. „Unser Kunstrasenplatz ist der älteste im Kreis Kleve. Wenn man auch die Entwicklung im Südkreis betrachtet, wo in den vergangenen Jahren viele neue Kunstrasenfelder entstanden sind, war eigentlich klar, dass nun auch wir infrastrukturell einen Schritt gehen mussten“, so Mende.

Allerdings, so sagt er, gehe den Landesliga-Kickern von Trainer Sebastian Kaul mit der Modernisierung des Grüns auch ein ganz besonderer Heimvorteil verloren. „Es gab einige Mannschaften, die nur sehr ungern auf unserem Platz gespielt haben. Unsere Jungs waren daran gewöhnt“, sagt Björn Mende. Doch nicht nur der Plastikrasen, auch das Platzhaus an der Schulstraße wird saniert. Es erhält eine neue Heizungsanlage, zudem werden die Duschen und Toiletten modernisiert. Auch diese Arbeiten sollen in wenigen Wochen abgeschlossen sein, so Mende.