Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. belohnt sich beim SV Sonsbeck erneut nicht

Kalkar Die Mannschaft verliert beim nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter mit 0:2 (0:1). Trainer Sven Schützek will endlich in den „Belohnungsmodus“.

Die Durststrecke des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter hält an. Das Team von Trainer Sven Schützek musste beim SV Sonsbeck die vierte Niederlage in Serie einstecken. 2:1 setzte sich der Tabellenführer durch. „Auch wenn sich das bei einer Niederlage komisch anhört: Wir haben nun wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt müssen wir nur wieder in den Belohnungsmodus finden. Die langen Wege, die wir gehen, müssen wir endlich in Punkte umwandeln“, sagte Sven Schützek.