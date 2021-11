Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. gelingt wichtiger Sieg beim RSV Praest

Die SV Hönnepel-Niedermörmter (gelbe Trikots) musste am Ende noch kurz um den Sieg beim RSV Praest zittern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die SV Hönnepel-Niedermörmter trennt nach ihrem 4:2-Erfolg beim weiter punktlosen Schlusslicht nur noch ein Zähler vom rettenden zehnten Rang.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter feierte im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga am Sonntag einen Erfolg der Marke besonders wertvoll. Sie setzte sich mit 4:2 (0:0) beim weiter punktlosen Schlusslicht RSV Praest durch, verbesserte sich auf den viertletzten Platz und hat nur noch einen Zähler Rückstand zum rettenden zehnten Rang. „Der Sieg war für uns eminent wichtig, zumal Konkurrent TSV Meerbusch II gegen Sonsbeck verloren hat“, sagte Trainer Sven Schützek. Tristesse hingegen beim RSV Praest, der auch beim 14. Auftritt in der Saison leer ausgegangen ist.

Aber von einem Klassenunterschied war in der Partie vor allem im ersten Spielabschnitt nichts festzustellen. Die SV Hönnepel-Niedermörmter hatte zwar mehr vom Spiel und gab auch einige Schüsse in Richtung Praester Gehäuse ab. Doch das war es auch. Der Gast agierte zumeist fahrig und ließ den Zug zum Tor vermissen. Der RSV machte es ihm aber auch schwer. Er stand in Defensive recht sicher.