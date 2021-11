Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter steht unter Druck

Kalkar Die abstiegsgefährdete Mannschaft empfängt am heutigen Freitag den Tabellenzweiten SV Scherpenberg. „Es wird höchste Zeit, zu punkten“, sagt Trainer Sven Schützek.

Sven Schützek weiß, was die Stunde für die SV Hönnepel-Niedermörmter geschlagen hat. „Es wird höchste Zeit, zu punkten“, sagt der Trainer, der mit seiner Mannschaft in der Fußball-Landesliga zwei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde mit elf Zählern auf dem ersten von vier Abstiegsplätzen steht. Der Rückstand auf den rettenden zehnten Rang, den der TSV Meerbusch II einnimmt beträgt zwar nur einen Punkt. Doch das könnte sich bis Sonntag geändert haben.

Denn während die SV Hönnepel-Niedermörmter am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, in der vorgezogenen Heimpartie gegen den Tabellenzweiten SV Scherpenberg vor einer sehr anspruchsvollen Aufgabe steht, hat der TSV Meerbusch II am Sonntag das noch punktlose Schlusslicht RSV Praest zu Gast. Nicht nur deshalb ärgert sich der Coach darüber, dass sein Team zuletzt beim 2:3 beim PSV Wesel einen möglichen Punktgewinn aufgrund einer schlechten Leistung in der ersten Halbzeit verspielt hat. „Ein Zähler gegen Wesel wäre in unserer Situation sicherlich Gold wert gewesen“, sagt Sven Schützek.