Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter gewinnt nach Blitztor

Kalkar Beim überraschenden 1:0 gegen BW Dingden trifft Stefan Kapuscinski bereits nach 35 Sekunden – der Klassenerhalt ist wieder einen Schritt näher gerückt.

Mit dem vierten Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause hat die SV Hönnepel-Niedermörmter einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga gemacht. Mit 1:0 (1:0) setzte sich der Gastgeber gegen den Tabellenzweiten Blau-Weiß Dingden durch. „Nicht nur das Ergebnis war sehr gut. Ich muss meiner Mannschaft auch für ihre läuferische und kämpferische Leistung ein großes Kompliment machen. Wir haben uns gegen einen starken Gegner, der einen sehr eigenwilligen Stil pflegt, mit viel Fleiß drei Punkte verdient“, sagte Coach Thomas Geist.

Ein Blitztor ebnete den Weg zum Sieg. Schon nach 35 Sekunden ging die SV Hö.-Nie. in Führung. Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite wurde Stefan Kapuscinski zentral bedient und traf aus wenigen Metern – ein Traumstart. „Damit wurde das Selbstbewusstsein, das wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, natürlich noch einmal gestärkt. Es war klar, dass der Gegner danach Druck entwickeln würde. Immerhin will er oben mitspielen. Aber wir haben das gut verteidigt und immer wieder auch Möglichkeiten herausgespielt“, so Geist. Der Dingdener Kevin Juch (15.) hatte eine gute Gelegenheit, allzu viele Chancen sahen die 100 Zuschauer im ersten Durchgang aber nicht.