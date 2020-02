Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. ist beim Tabellenführer gefordert

Kalkar Ein intensiver Monat bricht an für den Fußball-Landesligisten Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter: Gleich sieben Ligapartien und ein Pokalspiel stehen für die Schwarz-Gelben im März auf dem Kalender.

Los geht’s am Sonntag: Um 15 Uhr treten die Kalkarer beim Tabellenführer Sterkrade-Nord an. „Ich sehe in dem Spiel gegen Sterkrade-Nord eine schöne Aufgabe für uns. Ein Spiel gegen den Tabellenführer muss ja nicht immer eine Strafe sein“, sagt Hö.-Nies Trainer Sven Schützek. Trotz Vorfreude auf das Kräftemessen mit dem Spitzenreiter rechne er aber mit einer „schweren, anspruchsvollen Aufgabe“ in Oberhausen, so der Coach. „Der Gegner hat eine eingespielte Mannschaft mit einer sehr guten Offensive, die nur schwer zu stoppen ist. Sie sind durchgängig gut besetzt und stehen nicht umsonst da oben. Da müssen wir einen richtig guten Tag erwischen und auch ein Quäntchen Glück haben.“