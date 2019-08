Bedburg-Hau : SGE von frischen Kräften zweimal düpiert

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2, TSV Meerbusch II – SGE Bedburg-Hau 2:0 (1:0).

Am Windmühlenweg versuchten beide Mannschaften zunächst, mit Ordnung und Struktur in die Partie zu finden. So spielte sich das Geschehen in den ersten 20 Minuten hauptsächlich im Mittefeld ab, die Wege Richtung gegnerischen Strafraum waren quasi versiegelt. Dann durfte 05er-Linienchef Kaul neben der bis dahin guten Defensivarbeit und leichten Feldvorteilen die ersten beiden guten Offensivaktionen der SGE in der 31. und 38. Minute auf seinem Notizblock notieren: Nach einer schönen Kombination über Nicolas Rode und Robin Deckers fand das Leder Abnehmer Falko Kersten, der knapp neben den linken Pfosten zielte. Danach bediente Kersten per Flanke Frederic Wensing, der per Kopf an Meerbuschs Schlussmann Leon Buschen scheiterte. Das war es dann aber auch schon an Highlights in kampfbetonten ersten 45 Minuten, in denen Hasselts Nummer 1 Jason Olschewski bis dahin quasi nichts zu tun hatte.