Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau kassiert in letzter Sekunde noch den Ausgleich

Bedburg-Hau Die Mannschaft darf beim 1:1 im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg lange darauf hoffen, ihre Negativserie gegen den Gegner endlich zu stoppen.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat’s nicht geschafft, seine schwarze Serie gegen den SV Scherpenberg zu beenden. Das Team blieb gegen den SVS auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg. Doch es sah am Sonntag lange danach aus, als ob die SGE den Gegner endlich bezwingen könnte. Erst mit dem letzten Angriff gelang dem Gast der Treffer zum 1:1 (1:0).

In der Tat war die SGE von Beginn an voll da und lief den Gegner immer wieder früh an, um ihn zu Fehlern im Spielaufbau zu provozieren. In der achten Minute ging dieses Vorhaben voll auf, als der Gastgeber nach einem Eckball von Henrik Schümmer, den Leon Claassen verlängerte, durch Sebastian van Brakel das 1:0 erzielte. Der SVS übernahm danach zwar das Heft des Handelns, doch bis auf einem harmlosen Kopfball vom Maximilian Stellmach (15.) sprang dabei zunächst nicht viel heraus. In der 28. Minute hatte die SGE durch Falko Kersten die Riesenchance zum 2:0, doch er scheiterte an Keeper Tobias Prigge.