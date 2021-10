Fußball-Landesliga : Kersten erzielt spät das Siegtor für die SGE Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Stürmer sorgt mit seinem Tor in der 88. Minute dafür, dass der Gastgeber beim 2:1 gegen den VfL Tönisberg für eine Energieleistung belohnt wird.

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga durch einen späten Treffer von Falko Kersten den erhofften Heimsieg gegen den VfL Tönisberg geschafft. Für Kersten war es eine besondere Woche. Am Mittwochabend hatte er in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim 1:4 nach Verlängerung gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen die zwischenzeitliche Führung des Außenseiters erzielt. Gegen Tönisberg markierte er in der 88. Minute mit einem satten Schuss in den Winkel den Treffer zum 2:1 (1:0)-Endstand für den Gastgeber, der sich auf den sechsten Tabellenplatz verbesserte.