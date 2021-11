Fußball-Landesliga : Später Doppelschlag beschert SGE einen Punkt

Henrik Schümmer erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Foto: FuPa

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau wendet beim 2:2 beim PSV Wesel eine drohende Niederlage in den letzten Minuten ab. „Man sollte uns nie aufgeben“, sagt Trainer Sebastian Kaul.

Im Duell der punktgleichen Fußball-Landesligisten sah der PSV Wesel gegen die SGE Bedburg-Hau bis zur 83. Minute wie der sichere Sieger aus. Doch ein Foulelfmeter und ein grober Abwehrfehler des Gegners bescherten der SGE in der Auswärtspartie noch ein 2:2 (0:2). Dementsprechend zufrieden war Trainer Sebastian Kaul: „Am Ende sind wir natürlich froh über den einen Zähler, den wir mitgenommen haben. In der Anfangsphase sind wir nicht ins Spiel gekommen. Erst nach einer taktischen Umstellung und einer Auswechslung wurde es besser. Letztlich hat sich gezeigt, dass man uns nie aufgeben sollte.“

Der PSV kam besser in die Partie und ging mit einem sehenswerten Treffer aus 20 Metern Distanz durch Nico Giese nach 22 Minuten in Führung. Im Anschluss tat sich in den beiden Gefahrenzonen wenig, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen kleinen Fouls und Nickligkeiten. Wurde es mal gefährlich, dann waren es die Weseler, die sofort eiskalt zuschlugen. Sebastian Eisenstein kam aus der Nahdistanz zum Abschluss und erhöhte auf 2:0.