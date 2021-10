Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau erkämpft sich einen Zähler

Bedburg-Hau Die Mannschaft erreicht im Heimspiel gegen den VfR Fischeln ein 0:0. SGE-Trainer Sebastian Kaul kann mit dem Unentschieden gut leben.

Die SGE Bedburg-Hau und der VfR Fischeln trennten sich in der Fußball-Landesliga am Sonntag mit einem 0:0. Beide Mannschaften schenkten sich über 90 Minuten im Hasselter IGETEC-Sportpark nichts. Die Begegnung lebte in erster Linie davon, dass die Teams mit großem Kampfgeist und viel Leidenschaft agierten. Nennenswerte Torchancen waren auf beiden Seiten allerdings rar gesät.