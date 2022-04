Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau erwartet eine „Wundertüte“

Bedburg-Hau Die Mannschaft bestreitet am Donnerstag das Nachholspiel gegen den TSV Meerbusch II, der eventuell mit Verstärkungen aus dem Oberliga-Team auflaufen wird.

Die SGE Bedburg-Hau ist erfolgreich in ihre Woche der Wahrheit gestartet, in der sie fast alle Zweifel daran beseitigen kann, dass sie auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga aufläuft. Im ersten von drei Spielen gegen Teams, die um den Klassenerhalt bangen, gab es einen 3:1-Sieg gegen den Nachbarn SV Hönnepel-Niedermörmter, mit dem der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf elf Punkte vergrößert wurde. Jetzt will Trainer Sebastian Kaul mit seiner Mannschaft am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, auf eigenem Platz im Nachholspiel gegen den Viertletzten TSV Meerbusch II und am Montag in der Partie beim Drittletzten VfL Tönisberg nachlegen.