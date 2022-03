Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau siegt nach Anlaufschwierigkeiten

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul bezwingt den RSV Praest mit 3:1. Für das Schlusslicht gibt es wieder Lob, aber immer noch keine Punkte.

Die SGE Bedburg-Hau hat ihre Pflicht in ihrer ersten Partie nach der Corona-Pause ersatzgeschwächt erfüllt. Der Fußball-Landesligist gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den RSV Praest mit 3:1 (1:1) und festigte den Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Schlusslicht RSV muss dagegen weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Das Team leistete aber erneut über 90 Minuten Gegenwehr und stellte damit einmal mehr unter Beweis, dass trotz der verheerenden Negativserie die Moral intakt ist. So gab es für den RSV auch ein Lob von Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau: „Es ist schon bravourös, wie die Mannschaft kämpft. Sie steckt nie auf.“

Erstaunlich forsch startete der RSV Praest in die Partie und hatte auch sofort die erste Chance. Doch Danny Stein scheiterte an Keeper Jason Olschewski. In der unübersichtlichen Szene wollte der Praester Coach Roland Kock ein Handspiel gesehen haben. „Das war ein klarer Elfmeter“, sagte Kock. Der Gast blieb gegen die anfangs sehr behäbig auftretende SGE am Drücker. Doch es sprang zunächst nichts Zählbares dabei heraus.