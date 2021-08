Fußball-Landesliga :  Jason Olschewski hält den Erfolg für die SGE fest

Bedburg-Hau Der Torhüter der SGE Bedburg-Hau ist beim 2:1-Sieg gegen den PSV Wesel der überragende Spieler. Sein Bruder Raven Olschewski und Jordi van Kerkhof erzielen die Treffer.

Für die SGE Bedburg-Hau hätte der Start in die neue Saison nicht besser laufen können. Der Fußball-Landesligist behielt im Heimspiel gegen den PSV Wesel nach einer effizienten und leidenschaftlichen Leistung mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Überragender Akteur beim Gastgeber war Torwart Jason Olschewski. Er hielt mit starken Paraden den Erfolg für die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul fest.

Die SGE nutzte gleich ihre erste Chance zur Führung. Leon Claassen schlug einen langen Ball, den Bahri Kera per Kopf auf Raven Olschew­ski verlängerte, der zum 1:0 einschob (4.). Der Titelanwärter aus Wesel brauchte elf Minuten bis zu seiner ersten Gelegenheit, als Jost Kasparek den Ball freistehend neben das Gehäuse setzte (11.). In der 18. Minute hatte PSV-Akteur Eray Tuncel Pech, dass er nur den Pfosten traf. Ansonsten stand die SGE sicher in der Defensive.